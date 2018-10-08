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New York'ta hayvanlar kutsandı

08 Ekim 2018 14:31

Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen hayvan kutsama törenine katılanlar kendi besledikleri hayvanlarla katıldı. Aralarında koyun, keçi, deve, at, eşek, lama, inek, yılan, baykuş, kuğu kuşu ve köpeklerin bulunduğu yüzlerce hayvan Manhattan?ın Morningside Heights bölgesinde, Amsterdam Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık beş bin kişilik 121 yıllık tarihi katedralde kutsandı. Doğanın ve bütün yaratılmışların güzelliğini kutlayan törende, evcil ve çiftlik hayvanlarının yanı sıra yılan ve örümcek gibi değişik sürüngenler de yer aldı. Hayvanların koruyucusu olarak bilinen Aziz Francis'i de onurlandırmak için danslar ve müzik eşliğinde yapılan törene yüzlerce New Yorklu katıldı.

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