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New York'un Times Meydanı'nda kablo arızası rögarda patlamaya neden oldu

Çevredekilerin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı

11 Nisan 2022 11:13

ABD'nin New York'taki ünlü Times Meydanı'nda patlama paniği yaşandı. Dünyaca ünlü meydanda duyulan patlama sesi üzerine, meydanda bulunan yüzlerce kişi panik halinde kaçmaya başladı. O anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kentin turistik Times Meydanı'nda patlama paniği yaşandı. Çevredekilerin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar kameralara yansırken patlama sesinin nedeni sonradan anlaşıldı.

New York İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada olayın kablo arızası nedeniyle yaşandığı, söz konusu arızanın rögarda patlamanın meydana gelmesine neden olduğu bilgisine yer verildi.

 

 

New YorkTimes Meydanıpatlama paniği

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