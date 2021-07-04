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New York’ta sokak ortasında tecavüz girişimi; zanlının yakalanması için görüntüleri yayımlandı

04 Temmuz 2021 09:22

ABD’nin New York kentinde bir erkek, 35 yaşındaki bir kadına sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu. New York polisi, olay anına dair görüntüleri yayınlayarak zanlıyı yakalamak için kent genelinde arama başlattı.

New York kentindeki Brooklyn bölgesinde geçen cuma günü yerel saatle 08.00 sıralarında bir erkek, sokak ortasında bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. New York polisi, olay anına dair görüntüleri yayınlayarak, zanlıyı yakalamak için kent genelinde yakalama çalışmaları başlattı.

Görüntülerde genç kadını bir süre takip eden saldırganın, daha sonra kadına arkadan saldırarak yere düşürdüğü görülürken, kimliği gizli tutulan kadın, zanlının elinden kendi çabaları ile kurtuldu. Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.

New York polisinin yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki kadına saldıran kimliği belirsiz zanlının arandığı ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşanlara 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceği belirtildi. Mağdur kadının ise tıbbi müdahaleyi reddetmesine rağmen olay nedeniyle sarsıldığı ifade edildi. (İHA)

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