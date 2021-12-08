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New York'ta Noel ağacı ateşe verildi

Ağacı yakan 49 yaşındaki kişi gözaltına alındı

08 Aralık 2021 20:26

ABD'nin New York kentinde Fox News gibi basın kuruluşlarının bulunduğu binanın önündeki Noel ağacı yakıldı. Ağacı yakan 49 yaşındaki kişi gözaltına alındı.
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, New York'ta Fox News gibi basın kuruluşlarının bulunduğu binanın önündeki Noel ağacı yakıldı.
 
Manhattan'da çeşitli medya kuruluşlarının yer aldığı binanın önünde Noel için rengarenk süslenen ağaç dün gece yarısından sonra ateşe verildi.
 
15 metre uzunluğundaki Noel ağacına tırmanan bir kişinin ağacı ateşe verdiği anlar, sosyal medyada da paylaşıldı.
 
New York Polis Departmanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Noel ağacını yakan 49 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
 
Kundaklamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
abdnew yorknoelağaç

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