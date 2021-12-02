New York'ta bir evde patlama: 6 yaralı

ABD'nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi yaralanırken, çevredeki 54 kişi de evlerinden tahliye edildi. Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, evde şiddetli bir patlama meydana geldiği, kapının diğer enkaz parçalarıyla birlikte caddeye doğru savrulduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.

6 kişi yaralandı

New York İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, evin ilk katında çökme meydana geldiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Patlamanın meydana geldiği evin etrafındaki diğer evlerden de toplam 54 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölge sakini evden gaz kokusu geldiğine dair ev sahibini uyardıklarını ifade etti. Patlamanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.