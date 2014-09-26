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New York polisi Erdoğan'ın korumalarını protestoculardan uzaklaştırmak isteyince arbede çıktı

26 Eylül 2014 15:14

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın korumaları ile New York polisi arasında arbede yaşandı. Onuruna verilen bir yemeğe katılmak üzere gittiği otel önünde Erdoğan, küçük bir grup tarafından protesto edilirken, Erdoğan’ın yeğeni Ali Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu yakın korumalar ile protestocular arasında sözlü sataşmalar ve küfürleşmeler yaşandı. Korumaları protestocuların çevresinden uzaklaştırmak isteyen New York polisi ile korumalar arasında da arbede çıktı. Erdoğan’ın yakın koruma amirlerinden birinin, polislere elle müdahale etmesi, yaşanan itiş kakışı görüntüleyen bir ABD’linin de eline vurarak makinasını düşürmesine yol açmasının ardından, New York polisi yakın koruma amirini gözaltına almak istedi. NYPD’de (New York Polis Departmanı) çalışan Türk polislerinin araya girmesi ile gerginlik sona erdi.

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