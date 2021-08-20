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New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı

Olay ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesindeki bir metro istasyonunda yaşandı

20 Ağustos 2021 16:17

ABD'nin New York kentindeki bir istasyonda bilincini kaybederek raylara düşen yolcu, polisin müdahalesiyle metronun gelmesine saniyeler kala kurtarıldı.

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