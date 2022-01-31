New York Belediye Başkanı kar küredi; ''Egzersiz yapmak için yaratıcı yollar buldum''

"Egzersiz yapmak için yaratıcı yollar buldum" diyen Adams, Jamaika'nın güneyindeki Queens'te yaşadığı dönemlerde okul parasını çıkarmak için çalıştığını ve 'mükemmel kürek becerileri edindiğini' söyledi.

Adams ayrıca, acemi kürekçilere kürek almadan önce sırt egzersizleri yapmalarını ve esnetmelerini tavsiye etti.

“İnsanlara esnemelerini ve zaman ayırmalarını söylüyorum; Bu bir maraton değil" diyen Adams, gazetecilere verdiği demeçte, selefleri gibi kürek çekmeyerek yüzünün kızarmasını istemediğini söyledi: