Nevzat Çiçek'ten 'camiasına' sert Tahir Elçi çıkışı: Terbiyemiz gereği insanlığa gelin diyemedik!

Habertürk yazarı Nevzat Çiçek, Tahir Elçi cinayetine ilişkin olarak “kendi camiası” olarak tanımladığı kanallara sert çıktı. Çiçek, “Kimse kusura bakmasın, Tahir Elçi’yi uzun süredir tanıyorum. Ne demek istediğini biliyoruz. O gün hiç müdahale etmedim, tanıyorum çünkü. Bu stüdyodaydım diye Tahir Elçi’nin yayını sonrası birçok kanalda bunlar bizim camianın kanalıydı ne yazık ki, Elçi kadar olmasa da linç ettiler. Sonra herkesin tweetleri duruyor. Hiç utanmadan Tahir Elçi öldürüldükten sonra güzellemeler yaptılar. Terbiyemiz gereği diyemedik, insanlığa gelin diye” dedi.