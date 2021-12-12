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Nevzat Çiçek: BAE, Sedat Peker'in Dubai'de olmasından memnun değil, gideceği yer konusunda da bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor

"Önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum"

12 Aralık 2021 13:02

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek KRT TV'de katıldığı 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programında "BAE, Sedat Peker'in Dubai'de olmasından memnun değil. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum. Nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor" dedi. 

Çiçek şunları söyledi;

"BAE, Sedat Peker’e siyasi figür olarak yaklaşmıyor. Onların tabiriyle söylüyorum, Türkiye'de mafya olan, belli bir dönem hükümetle iş tutmuş bir kişinin Dubai'de olmasından memnun değiller, Dubai'nin imajına zarar verdiğini düşünüyorlar, onların ifadesiyle söylüyorum. BAE son günlerdeki yakınlaşmanın sonunda bazı isimleri serbest bıraktı, Türkiye'ye döndüler. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum."

Sedat Peker'in nereye gideceği sorusuna yanıt veren Çiçek, bazı ada ülkelerinin isimlerinin dile geldiğini belirtti ve şöyle dedi:

"Sedat Peker'in önümüzdeki süreçte Dubai’den çıkma ihtimali çok yüksek. Tabi burada Sedat Peker'in de gitmek istediği ifade ediliyor, nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor."

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