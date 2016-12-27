T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nevşin Mengü: Osmanlı döneminde İstanbul'a Konstantiniyye dendiğini bilmezler, çok bilirler anca bu kadar bilirler

27 Aralık 2016 13:23

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in geçen yıl Venedik Bienali’nde sergilenen eseri Konstantiniyye, Ataköy’deki alışveriş merkezinin önüne konulmasından sonra, "Bu ismi nasıl koyarsınız, burası 1453’ten beri İstanbul" diyen bir öfkeli bir grubun tepkisi üzerine kaldırılmıştı. CNN Türk sunucusu Nevşin Mengü ise Ahmet Güneştekin ile yaptığı telefon bağlantısında konu hakkında, "Şimdi bizim ülkemizin Osmanlıcıları tabii çok birikimli oldukları için, aslında İstanbul isminin Cumhuriyetle resmileştiğini bilmezler. Osmanlı döneminde İstanbul'a Konstantiniyye dendiğini bilmezler, çok bilirler anca bu kadar bilirler..." ifadesini kullandı

ETİKETLER

KonstantiniyyeNevşin MengüAhmet GüneştekinAVMOsmanlıcılarVenedik Bienalisergilenen1453tepkibilmezler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24