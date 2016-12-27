Nevşin Mengü: Osmanlı döneminde İstanbul'a Konstantiniyye dendiğini bilmezler, çok bilirler anca bu kadar bilirler

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in geçen yıl Venedik Bienali’nde sergilenen eseri Konstantiniyye, Ataköy’deki alışveriş merkezinin önüne konulmasından sonra, "Bu ismi nasıl koyarsınız, burası 1453’ten beri İstanbul" diyen bir öfkeli bir grubun tepkisi üzerine kaldırılmıştı. CNN Türk sunucusu Nevşin Mengü ise Ahmet Güneştekin ile yaptığı telefon bağlantısında konu hakkında, "Şimdi bizim ülkemizin Osmanlıcıları tabii çok birikimli oldukları için, aslında İstanbul isminin Cumhuriyetle resmileştiğini bilmezler. Osmanlı döneminde İstanbul'a Konstantiniyye dendiğini bilmezler, çok bilirler anca bu kadar bilirler..." ifadesini kullandı