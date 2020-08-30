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Nevşin Mengü: Mahir Ünal'ın "Milli bayramların kutlanmasına karşı mısınız?" sorusuna verdiği yanıt çok enteresan

"Ünal, 15 Temmuz ile ilgili durumun farklı olduğuna işaret ediyor"

30 Ağustos 2020 13:36

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Haber Global ekranlarında yayınlanan '40' programında yeni tip Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek yasaklanan 30 Ağustos törenleri ile ilgili Ünal, "Milli bayramların kutlanmasına karşı mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Gazeteci Nevşin Mengü de Ünal'ın bu yanıtına 'aslında çok enteresan' dedi ve bunu şöyle açıkladı; "30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan halkın bağrına bastığı bayramlar, devlet kutlamak istemese de halk kutluyor. Ünal, 15 Temmuz ile ilgili durumun farklı olduğuna işaret ediyor."
 
Mahir Ünal, Haber Global ekranlarında yayınlanan '40' programında yeni tip Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek yasaklanan 30 Ağustos törenleri ile ilgili Ünal, "Milli bayramların kutlanmasına karşı mısınız?" sorusuna "Bizim mili bayramlarımızla herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. 15 Temmuz kutlamaları henüz 4. yılında olduğu için doğal olarak erteleyemezsiniz. Bizim milli bayramlarımız köklü bir geleneğe yaslanıyor ama 15 Temmuz'u 4. senesinde kutlamamanın toplumsal olarak başka sonuçları olur" yanıtını vermişti. 
 
Gazeteci Nevşin Mengü de Ünal'ın bu yanıtına 'aslında çok enteresan' dedi ve bunu şöyle açıkladı;
 
"30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan halkın bağrına bastığı bayramlar, devlet kutlamak istemese de halk kutluyor. Ünal, 15 Temmuz ile ilgili durumun farklı olduğuna işaret ediyor."
 
 

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