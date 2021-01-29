Nevşin Mengü, Tayyip Erdoğan'ın 3 olumlu yanını açıkladı

Gazeteci Nevşin Mengü, konuk olduğu Adem Metan'In Youtube kanalında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç olumlu yönünden bahset desem ne dersin?" sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "öyle veya böyle" 20 yıldır iktidarda olduğunu ve bunun bir başarı olduğunu söyleyen Mengü, "Bence Erdoğan ne kandırılacak ne de vesayet altına alınacak kadar saf biri değil, gayet zeki bir insan" dedi.

Mengü, Erdoğan'ın olumlu bulduğu yönlerini sayarken "Türkiye’deki dünyadaki gelişmeleri iyi okuyan cin gibi birisi" ifadelerini kullandı.