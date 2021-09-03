Nevşehirli genç, Kılıçdaroğlu'na sordu: Türk gençlerinin çoğu yurt dışına gitmek istiyor, tablo değişecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Nevşehir’deki esnaf ziyareti sırasında durduran bir genç, “Türk gençlerinin çoğunluğunun, ben ve arkadaşlarım da dahil olmak üzere yurt dışına gitmek istiyor. Bu bizleri de üzüyor ama geleceğimiz için daha iyi şartlar istiyoruz. Bu durumlar değişecek mi?” diye sordu. Kılıçdaroğlu gence; yakında onları ilgilendiren bir müjde açıklayacağını belirterek, “Değişecek, sizler geleceğinizi dışarıda değil Türkiye’de bulacaksınız” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlatan bir taksici ise “Arabamızın bir cıvatasını dahi taktıramıyoruz. Lastik alamıyoruz. 100 liraya yaptırdığımız yağ değişimi şimdi oldu 300 lira. Sadece yağ. Filtreler hariç” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de esnafın sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu esnafı ziyaret ederken yolda onu durduran bir genç, “Size bir şey sormak istiyorum. Bu Türk gençlerinin çoğunluğunun, ben ve arkadaşlarım da dahil olmak üzere yurt dışına gitmek istiyor sürekli. Bu konu bizleri de üzüyor ama geleceğimiz için daha iyi şartlar istiyoruz. Bu durumlar değişecek mi?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, gençlere vereceği müjdeyi hatırlatarak; “Değişecek, sizler geleceğinizi dışarıda değil Türkiye’de bulacaksınız. Siz iş bulamayınca biraz umutsuzluk çıkıyor. Umutsuzluk derinleşince ‘Artık ben Türkiye’yi terk edeyim, yurt dışına gideyim çalışayım gibi bir düşünce oluşuyor’. Ama seçimlerden sonra inşallah tablo çok değişir. Değiştikten sonra yeni istihdam alanları, yeni çalışmalar ve gençlerle ilgili projeler hayata geçirilir. Önümüzdeki günlerde gençlerle ilgili bazı açıklamalarım olacak” karşılığını verdi.

Babasının dükkanında çalışan stajyer avukatla da konuşan Kılıçdaroğlu, “Benim oğlum da avukat, avukatlık güzel meslek aslında. Pişeceksiniz, daha çok deneyim kazanacaksınız. Adalet dünyasını yakından tanıyacaksınız” dedi. Avukat genç ise “Adalet mülkün temelidir başkanım” dedi.

Bir dönerci daha ucuz olduğu için tavuk sattığını söyleyerek, “Tavuk da pahalılaştı. Daha çok müşterilerimiz öğrenci” dedi.

Kılıçdaroğlu, Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ile makamında görüştü. Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun önemini, Altınışık’a; “Muhtar ne kadar güçlü olursa. Mesela sosyal yardım. Sosyal yardımın muhtarla aracılığıyla dağıtılması lazım. Mahallede kim fakirdir, zengindir en iyi muhtar bilir. Ben nereden bileceğim ya da devletin bir müdürü nereden bilecek. Muhtar mahallesini bilir, mahallesine hakimdir” sözleri ile anlattı. Altınışık, Kılıçdaroğlu’nun muhtarlara ilişkin açıkladığı projeyi desteklediklerini vurgulayarak, “İnşallah hayata geçer. Ben geçeceğine de inanıyorum” dedi.

"Bir gecede zam geliyor"

Kılıçdaroğlu, taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle çay içti ve sorunlarını dinledi. Bir taksici Kılıçdaroğlu’na sorunlarını şöyle aktardı:

“Zaten bitmişiz, maddi ve manevi olarak çöktük zaten. Bir de peşinden pandemi vurdu. Arabamızın bir cıvatasını dahi taktıramıyoruz. Lastik alamıyoruz. 100 liraya yaptırdığımız yağ değişimi şimdi oldu 300 lira. Sadece yağ, filtreler hariç. (Kılıçdaroğlu: İskenderun’da üretiliyor bildiğim kadarıyla.) Nevşehir’de de üretilse günlük zam geliyor. Akşam yatıyorum, sabahına zamla kalkıyoruz. Pompadan akşam eve giderken depoyu doldurur gideriz. Gece iş çıkar diye. Ertesi gün pompaya vardığımızda 50- 20 kuruş artmış. Bir gün içinde.” (ANKA)