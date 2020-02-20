Kadına şiddete dikkati çekmek için kısa film çektiler: Şiddetin bahanesi olmaz

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde öğretmenler tarafından çekilen 'Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek' isimli kısa filmde, 'Erken evlilik kadına şiddettir, şiddete uğradığında yanındayız, şiddetin bahanesi olmaz' gibi kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmayı hedefleyen mesajlar veriliyor.

Filmde kadın ve çocuklara yönelik şiddete farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Kısa filmde, 'Erken evlilik kadına şiddettir, şiddete uğradığında yanındayız, şiddetin bahanesi olmaz' gibi mesajlar verildi.

Farklı meslek gruplarından vatandaşların tek tek gözüktüğü filmde, 'Ben bir insanım, ben bir kadınım, o benim eşim, o benim annem, dalga geçme, hakaret etme, görmezden gelme, saygı göster' denildi.

Öğretmenler tarafından hazırlanan kısa filme öğrenciler, öğretmenler, doktorlar, esnaflar, imam, jandarma ve polislerin yanı sıra belediye başkanı ve kaymakam da destek verdi.

Kısa filmde jandarma ve polis ekipleri şiddete karşı her zaman kadın ve çocukların yanında olduğu mesajını verirken çekilen kısa film ilçe genelinde tüm okullara izlettirildi.