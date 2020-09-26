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Nevşehir Belediyesi'nden 'sosyal deney'; "Koronavirüs kaptım" deyip adres sordu

Zaman zaman bazı vatandaşlar tepkinin dozunu arttırarak saldırmaya çalıştı

26 Eylül 2020 12:08

Nevşehir Belediyesi yeni tip Koronavirüsten korunmada maske kullanımının önemine ve maskesiz gezmenin oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmek için 'sosyal deney' yaptı. 

Bunun için kent sokaklarında gezerek maske takmayan kişilerin yanına yaklaşan Rıdvan Göğüş isimli oyuncu, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek eczane için adres sordu. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı sosyal deney sırasında vatandaşlar Göğüş’e birbirinden ilginç tepkiler verdi.

Zaman zaman bazı vatandaşlar tepkinin dozunu arttırarak Göğüş’e saldırmaya kalkarken kimileri ise durumu umursamadı. 

 

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