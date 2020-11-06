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Nevada'da oy sayımları sürerken, Trump destekçileri seçim departmanı önünde diz çöküp dua etti

06 Kasım 2020 12:40

ABD'nin kritik seçiminde oy sayımları bazı eyaletlerde devam ederken, Trump destekçileri Nevada'da ilginç bir yönteme başvurdu. Trump'ın oylarının yükselmesi için seçim departmanı önünde diz çöküp dua eden Trump destekçilerinin o anları kameraya yansıdı. 

ABD'de kritik bazı eyaletlerde sayımlar sürerken, Joe Biden'ın avantajını sürdürdüğü belirtiliyor. Nevada eyaletinde seçimi önde götüren Biden olunca, Trump destekçileri ilginç bir yönteme başvurdu veseçim ofisi önünde diz çöküp dua etmeye başladı. 

O anlar kameraya böyle yansıdı. 

 

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