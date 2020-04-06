T24 LogoT24 Logo
Haberler

Netflix, üçüncü Türk dizisi 'Aşk 101'in uzun fragmanını yayınladı: 'Her şeye rağmen kendin olmaya çalıştığın zamanlardan bir hikâye'

06 Nisan 2020 12:50

Netflix bir süredir, üçüncü Türk dizisi Aşk 101 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 24 Nisan'da yayınlanacak dizi ile ilgili şimdi yeni bir fragman yayınlayan platform, dizinin resmi afişini de paylaştı.

Dizi ve film platformu Netflix, geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı Hakan: Muhafız ve Atiye'den sonra şimdi de üçüncü yeni Türk dizisi "Aşk 101"in uzun fragmanını ve dizi afişini paylaştı.

Dizinin konusu

Oyuncu ve senarist Meriç Acemi tarafından kaleme alınan Aşk 101, 1998 yılında geçiyor. Dizide, hepsi kendi içinde sorunlarla boğuşan bir dizi gencin hikayesini anlatıyor. Bu gençler, kendi sorunlarının üstesinden gelebilmek için kurdukları arkadaşlık ilişkilerinden güç alacaklar ve hatta okullarındaki bir öğretmenlerinin de aşk hikayesine dahil olacaklar. Yaşanan olaylar, tam da büyüme çağında olan gençlerin hayatlarını doğrudan etkileyecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı ve Selahattin Paşalı gibi isimler var.

Aşk 101'in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor. Yorulmazer, kendisini Arka Sıradakiler ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde gösterme imkanı bulurken sinemaseverler, Ahmet Katıksız'ı ise Şampiyon isimli filmle tanıyor. 

Aşk 101, 24 Nisan'da Netflix aboneleriyle buluşacak.

ETİKETLER

habervideonetflixüçüncü diziaşk 101filmsenaryo

Diğer Videolar

İzin belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul’dan ayrılmaya başladı

CHP'li başkan o anları paylaştı; yeni asfaltlanan yola araçlarıyla girdiler!

Dünyaca ünlü keman virtüözü Itzhak Perlman'dan karantinada keman dinletisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde

“Özel mülküm” diyerek kavşağı trafiğe kapattı

Ege Denizi'nde görülen 25 yıllık sürprizde 'Koronavirüs' etkisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kayseri Valiliği: İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişinin farklı bir...

Fatih Altaylı'nın 19 Mayıs'ta Vahdettin'i anan Burhan Kuzu için söyledikleri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayına ara verildiği için 50 çalışanı işten çıkarılan Müge Anlı...

Bataklığa saplanan ineğinin başından iki gündür ayrılmayan kişiden yardım çağrısı...

Bakan Koca duyurdu: Seyahatte 'HES Kodu' dönemi başlıyor; 65 yaş...

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu...

THY, uçuşları durdurma kararını uzattı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kayseri Valiliği: İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişinin farklı bir...

Fatih Altaylı'nın 19 Mayıs'ta Vahdettin'i anan Burhan Kuzu için söyledikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24