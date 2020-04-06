Netflix, üçüncü Türk dizisi 'Aşk 101'in uzun fragmanını yayınladı: 'Her şeye rağmen kendin olmaya çalıştığın zamanlardan bir hikâye'

Netflix bir süredir, üçüncü Türk dizisi Aşk 101 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 24 Nisan'da yayınlanacak dizi ile ilgili şimdi yeni bir fragman yayınlayan platform, dizinin resmi afişini de paylaştı.

Dizi ve film platformu Netflix, geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı Hakan: Muhafız ve Atiye'den sonra şimdi de üçüncü yeni Türk dizisi "Aşk 101"in uzun fragmanını ve dizi afişini paylaştı.

Dizinin konusu

Oyuncu ve senarist Meriç Acemi tarafından kaleme alınan Aşk 101, 1998 yılında geçiyor. Dizide, hepsi kendi içinde sorunlarla boğuşan bir dizi gencin hikayesini anlatıyor. Bu gençler, kendi sorunlarının üstesinden gelebilmek için kurdukları arkadaşlık ilişkilerinden güç alacaklar ve hatta okullarındaki bir öğretmenlerinin de aşk hikayesine dahil olacaklar. Yaşanan olaylar, tam da büyüme çağında olan gençlerin hayatlarını doğrudan etkileyecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Mert Yazıcıoğlu, İpek Filiz Yazıcı ve Selahattin Paşalı gibi isimler var.

Aşk 101'in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor. Yorulmazer, kendisini Arka Sıradakiler ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde gösterme imkanı bulurken sinemaseverler, Ahmet Katıksız'ı ise Şampiyon isimli filmle tanıyor.

Aşk 101, 24 Nisan'da Netflix aboneleriyle buluşacak.