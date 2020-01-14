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Netflix'ten Osmanlı dizisi: 'Rise of Empires: Ottoman'ın ilk fragmanı yayınlandı

14 Ocak 2020 12:22

Netflix'in Osmanlı dizisi 'Rise of Empires: Ottoman'ın fragmanı yayınlandı. Dizi, Osmanlı padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’i odak noktasına oturturken, İstanbul’un fethini de izleyicilerle paylaşacak.

Orijinal dili İngilizce olan dizinin Türkçe altyazısı bulunacak. Dizi, belgesel-dizi türünde çekildi ve senaryo danışmanlığında İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör ile Dr. Emrah Safa Gürkan gibi isimler de bulunuyor. Dizinin başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez paylaşıyor. 

Kurgusal ve belgesel unsurları harmanlayacak dizi, 24 Ocak 2020 tarihinde izleyici ile buluşacak.

 

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