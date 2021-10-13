Netflix'ten La Casa de Papel paylaşımı: "Sona geliyoruz"

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Netflix'in popüler dizisi La Casa de Papel'in final sezonunun son 5 bölümlük kısmına ait fragman Netflix Türkiye hesabından "Sona geliyoruz" notuyla paylaşıldı.

Beş bölümden oluşan La Casa de Papel 5. Kısım 2. Cilt, 3 Aralık 2021’de Netflix’te gösterime giriyor. Netflix’in son kısım hakkında yaptığı açıklama şöyle:

Profesör (Álvaro Morte), "Son birkaç saat içinde çok önemli insanları kaybettim ve bu soygun için başka kimsenin ölmesine izin vermeyeceğim." der ve ekibi rahatlatır. Tokyo’nun (Úrsula Corberó) ölümünün ardından düşman, İspanya Merkez Bankası'nın içindeki ekip için her zamankinden daha tehlikelidir.

La Casa de Papel , Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu ediniyor.