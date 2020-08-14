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Netflix'ten İkorodu Bois'e ekipman hediyesi

İkorodu Bois, film fragmanı ve müzik videolarını yeniden düzenlemesiyle ünlü

14 Ağustos 2020 11:04

T24 Haber Merkezi

Netflix, birçok yapımını elindeki kısıtlı imkanlarla taklit eden Nijeryalı gençlerin oluşturduğu İkorodu Bois grubuna hediye ekipman gönderdi. Film fragmanı ve müzik videolarını yeniden düzenlemesiyle ünlü çocuklar, haberi Twitter'da paylaştı. 

Netflix'in La Casa De Papel, Extraction gibi birçok dizi ve filminin başarılı taklitlerini yaparak sosyal medyada ünlenen Nijeryalı gençlere gönderdiği hediyeler arasında ses kaydedici, kamera, boom mikrofon, tripodlar, iMac bilgisayar ve diğer teknik aksesuarlar bulunuyor. 

 

 

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İkorodu BoisnetfilxhediyeLa Casa De PapelExtractionnijeryalı çocuklar

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