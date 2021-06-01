Netflix'ten Atiye paylaşımı; yeni sezonun yayın tarihi belli oldu

Netflix'in en çok izlenen Türk dizlerinden biri olan başrollerini Mehmet Günsur ve Beren Saat'in paylaştığı Atiye'nin 3. sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Netflix'in sosyal medya hesaplarından yeni sezon tanıtımı ile yapılan paylaşımda dizinin 3. sezonunun 17 Haziran'da yayınlanacağı açıklandı.

Dizinin konusu

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.