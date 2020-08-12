Netflix, sinema filmleri için Hans Zimmer imzalı bir giriş müziği oluşturdu

Netflix’in içeriklerin başında yer alan ikonik giriş sesi, sinema salonlarında yerini yeni bir giriş müziğine bırakıyor. Geçtiğimiz yıl beyaz arka planlı giriş animasyonunu daha uzun bir animasyon ile değiştiren Netflix, şimdi ise ikonik giriş sesini Hans Zimmer imzalı bir giriş müziği ile değiştiriyor.

Netflix, sinema salonlarında gösterilecek filmleri için klasik 'ta-dum' giriş sesini Hans Zimmer imzalı yeni giriş müziği ile değiştirdi. Değişim, platformda yayınlanan filmleri ise etkilemeyecek.

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