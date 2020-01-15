Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin çekimleri başladı

Netflix ve BKM ortak yapımı, kara komedi türündeki '50m2' dizisi tanıtım videosu Netflix tarafından paylaşıldı. Burak Aksak’ın hem kaleme aldığı, hem de ünlü yönetmen Selçuk Aydemir ile birlikte yönettiği '50m2' isimli dizinin çekimleri bugün başladı.

Çekimleri İstanbul'da başlayan dizi ile Netflix, Türkiye yapımı orijinal dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 8 bölümden oluşan kara komedi kategorisindeki dizinin oyuncu kadrosunda ise Cengiz Bozkurt, Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç yer alıyor.

Bu yıl içinde tüm dünyada aynı anda yayına girmesi planlanan 50m2, karanlık alemlerde nam salmış, gizemli bir tetikçi olan Gölge’nin kim olduğunu bulma yolculuğunu konu alıyor. Gölge, babası gibi gördüğü Servet tarafından uğradığı ihanetin ardından kaçarken kendini hiç bilmediği bir mahallenin 50 metrekarelik terzi dükkanında bulur. Ortalık durulana kadar oraya sığınan Gölge’yi gören mahalle sakinleri onu yeni vefat etmiş terzi dükkan sahibinin oğlu zanneder. Yalan üzerine kurulu bu yeni kimlik, Gölge’nin geçmişi ve kimliğiyle ilgili sırları ortaya çıkaracaktır. Mahalleye ve buradaki insanlara alıştıkça Gölge yeni birine dönüşecek ve gerçekte kim olduğunu anlamaya başlayacaktır.