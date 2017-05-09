Netanyahu, Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı

İsrail Hükümeti Sözcüsü Ofir Gendelman tarafından sosyal paylaşım hesabında yayınlanan bir videoda, İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'ın yeni belgesi gerçeği çarpıtmadır. Bu belge bizim topraklarımızın her santiminin Filistinlilere geri verileceğini vadediyor. İsrail'in yok edilmesinden başka bir çözümü içermiyor" ifadesini kullandı. Hamas'ın Filistin devletini kurması durumunda İsrail'i yok etmek için uğraşacağını öne süren Netanyahu, konuşmasının sonunda elindeki Hamas'ın yeni siyaset belgesini yırtarak yanındaki çöp kutusuna attı.