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Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

27 Haziran 2020 10:46

Sivas’ın Zara ilçesi Ahmetbaşyurt Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Baykal, yazlık evindeki halıyı kaldırdığında içerisinden çıkan tanımlayamadığı kemirgenleri gördü. İlk kez gördüğü canlıları ne fareye ne de sincaba benzetemeyen Baykal büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk önce kemirgenlere görüntü alan Baykal, ardından türlerini araştırmaya başladı.

Baykal konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Yediuyur (Hasancık) adı veriler bir kemirgen türü olduğunu öğrendim. Nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyorlar. Genelde Ege bölgesinde görülüyormuş. Sivas ve çevresinde belki de ilk kez ben görüntüledim” dedi.

Hasancık Yediuyur olarak bilinen bu kemirgen türünün neslinin tükenmekte olduğu düşünülüyor. Adını ise 7 ay süren kış uykusundan alıyor.

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Yediuyur (Hasancık)nesli tükenmekte olan hayvanhalının içinden çıktı7 aylık kış uykususivaszara ilçesi

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