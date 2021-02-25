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Neslihan Atagül ABD’de kapak oldu; İspanyolca konuştuğu anlar gündem oldu

Neslihan Atagül, ABD’nin çok okunan dergilerinden HOLA’ya kapak olan ilk Türk oyuncu oldu

25 Şubat 2021 13:47

Neslihan Atagül, HOLA! USA dergisine Çırağan Sarayı'nda röportaj verdi. Dergiye kapak olan Atagül, "Dünyanın bambaşka yerlerinde, başka dillerde insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor olması mutluluk verici" dedi. Atagül'ün İspanyolca konuştuğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu. 

Sözcü'de yer alan habere göre, ‘Sefirin Kızı’ dizisinden yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan ve ekranlara ara veren Neslihan Atagül, ABD’nin çok okunan dergilerinden HOLA’nın kapağı oldu. Derginin kapağında yer alan ilk Türk oyuncu olan Atagül, çekimlerde İspanyolca konuştu.

Instagram hesabından o anlara yer veren oyuncu, paylaşımına hem Türkçe hem İngilizce olarak “Selamlar! HOLA! USA dergisiyle çok güzel bir çekim ve röportaj gerçekleştirdik. Emeği gecen harika ekibe teşekkür ederim. Çok iyisiniz!” şeklinde not düştü.

Çırağan Sarayı’nda yapılan röportaj sonrası açıklama yapan Neslihan Atagül, ”Dünyanın bambaşka yerlerinde, kilometrelerce uzaklıkta başka dillerden, başka ırklardan insanların sizi izliyor, oyunculuğunuzu beğeniyor ve takdir ediyor olması mutluluk verici” dedi.

 

 
neslihan atagülabdkapakmagazinhola

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