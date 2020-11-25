T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nesli tükenmekte olan su samuru Kastamonu'da görüntülendi

25 Kasım 2020 13:55

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Kastamonu sahilinde deniz keyfi yaparken göründü. Balıkçılar, yanlarına kadar gelen su samurunu balık vererek besledi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahilinde balıkçılar, nesli tükenme tehlikesi altına olan su samuru görünce önce şaşırdılar, sonra da elleriyle beslediler. Denizkonak Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Balıkçı Barınağında balıkçıların yanına kadar gelen ve yaralı olduğu düşünülen su samuru, balıkçılar tarafından balık verilerek beslendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sansargiller familyasından olan su samurunu elleriyle besleyen balıkçılar, o anları da telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

Kuyruk bölümünden yaralandığını görülen su samuru, balıkları tükettikten bir süre sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.

ETİKETLER

nesli tükenmekte olan hayvanlarnesilkastamonusu samuru

Diğer Videolar

'Sosyal medyada beğeni almak için' eksi 15 derecede direği yaladı; olanlar oldu!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2021

İBB Meclisi gergin başladı; CHP’li üyeler AKP'li Göksu'nun sözleri üzerine oturumu terk etti!

Boğaziçili öğrenciler 'Helvacı' şarkısı eşliğinde helva kavurdu: "Rektörlüğün helvası kavruluyor!"

Dolandırıcılardan salgın döneminde yeni yöntem; o mesaja dikkat!

Aşı olan Alişan'dan 'Sağlıkçılar varken neden sen oldun' tepkilerine yanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın 'Veda Busesi'ni söylediği anlar gündem...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilimsel bütünlük inceleme sitesi analiz etti: "Melih Bulu'nun doktora tezinin...

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Ben risk altında bir birey...

Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem; Mansur Yavaş ve Vasip Şahin'den açıklama...

Bilal Erdoğan telefonunda hangi mesajlaşma uygulamasını kullandığını açıkladı ...

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasına flaş iptal davası: “OHAL KHK’sının geçerliliği...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın 'Veda Busesi'ni söylediği anlar gündem...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24