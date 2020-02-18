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Nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' Kars’ta görüntülendi

18 Şubat 2020 12:31

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak görüntülenebilen ‘beyaz gelincik’, Kars’ta görüntülendi.

Kars Çayı’nın geçtiği Çerme'de balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından görüntülenen ‘beyaz gelincik’ yüzerek karşıya geçti. Bir süre kar üzerinde yiyecek aradı. Son olarak suyun kenarında görüntülendikten sonra gözlerden kayboldu.

Dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan, daha çok yer altında yaşayan 'beyaz gelincik’, genellikle fare avlayarak ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan beyaz gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine de sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

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