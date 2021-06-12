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Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan Urfa'da görüldü

12 Haziran 2021 16:18

Dünya’da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, gece yarısı koyun çiftliğine girmek isterken güvenlik kameralarına yakalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe kırsalında 4 gün önce saatlerin 02:25 sıralarında ortaya çıkan çizgili sırtlan, Orhan Badılı’ya ait çiftlikte koyunların olduğu bölüme girmek istedi. Bunun için tel örgü çevresinde dolanan çizgili sırtlan amacına ulaşamayacağını anlayınca bölgeden uzaklaştı. 

Nadir görülen tür olan çizgili sırtlanların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Afrika, Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Hindistan'da da varlık gösterdiği biliniyor.

çizgili sırtlanUrfa

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