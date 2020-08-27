Nesli tamamen yok olduğu düşünülüyordu; Güneydoğu Anadolu'da görüntülendi

Nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu parsına ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı. Yaban hayatı uzmanları görüntüdeki hayvanın Anadolu parsı olduğunu ve Anadolu'da varlığına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü elinde başka görüntüler olduğunu da açıkladı. Henüz açıklanmayan bu görüntülerden birinin de Akdeniz'de bir Anadolu parsına ait olduğu ortaya çıktı.