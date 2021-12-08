"Nerede bir ayyaş görsem CHP'ye oy veriyor diyen genç, pudra şekeri sorusuna cevap veremedi

İstanbul Bağcılar'da yapılan sokak röportajında bir genç, "Nerede bir ayyaş görsem ben CHP'ye oy veriyor. Yalan mı?" diyerek her konuda AKP ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu tutulmasının doğru olmadığını savundu. Bunun üzerine muhabirin "Pudra şekeri çeken, Müslümanım diye gezenler partinizin içinden çıkıyor, ne düşünüyorsun?" sorusuna ise "Girme oralara" diyerek uzaklaştı.

Ekonomi ve asgari hakkında yapılan sokak röportajında bir genç, asgari ücretle rahat bir şekilde geçinilebileceğini öne sürdü. Youtube'daki Sade Vatandaş adlı kanalda yayınlanan röportajda muhabirin, 'Asgari ücretle bu insanlar nasıl geçinir?' sorusuna genç, "Nasıl geçinemez, geçinir abi. Çalışsın, ek iş yapsın" diye cevap verdi.

"Nerede bir ayyaş görsem ben CHP'ye oy veriyor"

Bunun üzerine muhabir gence, "Ekonomiden memnun musun?" sorusunu yöneltti. Bu soruya ise genç, şu yanıtı verdi:

"Her şeyin sorumlu Tayyip Erdoğan oluyor. Tayyip Erdoğan ne yapsın...Allah bu ülkeyi, bu insanları CHP zihniyetinden korusun. CHP zihniyeti başa geçmeyecek. Allah'ın izniyle 2023'te de 2053'te de AKP zihniyeti devam edecek... CHP zihniyeti hiç bir zaman İslam'ı savunmuyor. Nerede bir ayyaş görsem ben CHP'ye oy veriyor. Yalan mı?"

Ardından muhabir gence "Bugün Müslümanım diyenler son model arabalarla gezip yolsuzluklarla ihale topluyor, razı mısın?" diye sordu. Bu soruya da genç "Allah bizi CHP'den korusun" yanıtını verdi.

"Girme oralara"

Bunun üzerine "Pudra şekeri çeken, Müslümanım diye gezenler sizin partinizin içinden çıkıyor, ne düşünüyorsun?" diye soran muhabire genç "Girme oralara" diyerek uzaklaştı.

Ne olmuştu?

Lüks bir araç içinde kokain kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılan AKP eski büro personeli Kürşat Ayvatoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. AKP eski büro personeli Kürşat Ayvatoğlu, kullandığı maddenin uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu söylemesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık Ayvatoğlu'nun doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için kan, kıl ve idrar örnekleri aldırmıştı. Yapılan incelemede Ayvatoğlu'ndan alınan örneklerde son 6 ay içinde uyuşturucu madde kullandığına dair bulgular tespit edilmiş, 5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlanmıştı.