Neptün Soyer'den Hıdırellez için bir mesaj bir de tarif...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, 5 Mayıs Hıdırellez sebebiyle bir video mesaj yayınladı.

Soyer videoda ayrıca Hıdırellez akşamı için geleneksel bir tarif de verdi.

Soyer şunları söyledi;

"Bugün 5 Mayıs, Hıdırellez... Dilekler dileniyor, dualar okunuyor. Gül ağacının dibine yazdığımız dilekleri gömüyoruz, sulara atıyoruz. Balkon göçmeni bir arkadaşımdan öğrenmiştim, Hıdırellez akşamı çiçekler suyun içine yerleştirilir ve içinde kalır. Sabahta kalkıp bu suyla yüz yıkanır. Hem daha güzel olurmuşsunuz hem de saha sağlıklı olurmuşsunuz. Bütün dünyaya, memleketime, herkese barış, sevgi, mutluluk, huzur gelsin..."

Hıdırellez; Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.