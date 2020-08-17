T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nemrut Krater Gölü'ne yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine durduruldu

Nemrut Gölü'ne 'beton' dökülmüştü

17 Ağustos 2020 14:07

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Dünyanın ikinci büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü civarında yapılması planlanan tesisler tepkiler üzerine Valilik tarafından durduruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde 2250 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü civarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla doğaya uyumlu bazı tesislerin yapılması için yapılan ihale müteahhit firmanın yükümlüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz ve kötü bir yapılaşmaya sebep olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Yapılması planlanan tesisler için beton döküldüğünün görülmesi üzerine vatandaşların da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiği konuyla ilgili Bitlis Valiliği yazılı açıklamada yayınladı.

Yayınlanan açıklamada; “İlimizde bulunan Nemrut Krater Gölü ile ilgili olarak, son günlerde sosyal medyada yer alan ‘Nemrut Gölüne Beton Döküldü’ başlıklı haberler ile ilgili Valiliğimizce araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizde bulunan Nemrut Krater Gölü civarına vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla doğaya uyumlu bazı tesislerin yapılması için ihaleye çıkıldığı bilgisi alınmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü uhdesinde yürütülen iş ile ilgili olarak müteahhit firma, Nemrut Krater Gölünde işe başlamış ancak yükümlüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz ve kötü bir yapılaşmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine; Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü, derhal Nemrut Gölünde söz konusu firma tarafından yapılan işi durdurmuştur. Konu ile ilgili olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Nemrut Krater Gölüne dökülen beton, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından en yakın sürede sökülüp kaldırtılarak, bölge eski doğal haline geri getirilecektir. Konu ile ilgili yürütülecek olan çalışmalar, Bitlis Valiliğimizce yakında takip edilecektir” denildi.

ETİKETLER

bitlistatvannemrut krater gölügölnemrut

Diğer Videolar

Emekli Korgeneral Pekin'den "Askerliği öğrenmemişsiniz" diyen Perinçek'e: Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz

Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu, hükümet doğal felaket üzerine araştırma başlattı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık gözaltına alındı iddiası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı!

Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar: Kar yağdığında ne olacak?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında Kars Belediye...

Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında,...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24