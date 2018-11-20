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Nefret suçu mağduru trans kadınlar

20 Kasım 2018 14:26

Trans hakları savunucusu Hayat Çelik, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü kapsamında transfobik nefret cinayetlerine dikkat çeken bir video hazırladı. Oyuncu Seyhan Arman, Üzüm Derin Solak, Defne Gülce Sapçı, Ebrar Başar ve Efruz Kaya'nın yer aldığı videoda 2018 yılında öldürülen dört trans kadının; Simge, Begüm, Esra ve Kristina'nın hikayeleri üzerinden transfobik nefret cinayetlerine dikkat çekiliyor. Video ile 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü vesilesiyle, nefret söylemlerinde önemli bir yer tutan medya aracılığıyla, trans nefret cinayetlerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor. 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü Videonun tanıtımında şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye, Avrupa'da en çok trans cinayeti işlenen ülke. Dünyada ise dokuzuncu sırada bulunuyor. Kaos GL Derneği'nin 2017 Nefret Suçları Raporu'na göre, nefret suçları daha çok kamusal alanlarda işleniyor, failler çoğunlukla iki kişiden fazla ve saldırılar görgü tanıklarının gözü önünde gerçekleşiyor. Türkiye'de 2018 yılı başından bu yana kayıtlara geçen, 4 trans nefret cinayeti işlendi. 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü Nereden Geliyor? Dünya trans hakları hareketi Rita Hester cinayetini sembol haline getirerek, her yılın 20 Kasım gününü Nefret Cinayeti Mağduru Transları Anma Günü olarak çeşitli etkinliklerle toplumun gündeminde tutmaya devam ediyor. Transfobi karşıtları sokak eylemleri, panel, söyleşi ve çeşitli kültürel etkinliklerle nefret cinayetlerinde yaşamını kaybeden transları anıyor.”

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