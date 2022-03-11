Nefes borusu tıkanan öğrenciyi okul müdürünün 'heimleich manevrası' kurtardı

Gaziantep'te bir ortaokulda nefes borusuna yemek kaçan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi okul müdürü 'Heimlich Manevrası' ile kurtardı. Nefes borusu tıkanan öğrencinin yaşadıkları ve okul müdürünün öğrenciyi kurtarma çabaları ise okuldaki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, 10 Mart 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi İnkılap İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli 7. sınıf öğrencisi yemek yerken nefes borusu tıkandı. Lokmasının nefes borusunu tıkaması sonucu çırpınmaya başlayan A.A. isimli öğrenci, can havliyle lavaboya koşarak çırpınmaya başladı. Nefessiz kalan ve uzun süre çırpınan öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları öğretmenlerinden yardım istedi.

Olayı görünce öğrencisinin yanına koşan İnkılap İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdulazmi Çelik, can çekişen 7. sınıf öğrencisine heimlich manevrası ile müdahale etti. Okul müdürünün müdahalesinin ardından öğrencinin nefes borusunu tıkayan yemek güçlükle de olsa çıkarıldı.

Tıkanan nefes borusu okul müdürünün yaptığı heimlich manevrası ile açılan ve tekrar hayata döndürülen öğrenci derin bir nefes alırken, olay anları ise okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde nefes borusu tıkanan öğrenciye okul müdürü Abdulazmi Çelik'in meimlich manevrası yapması ve o anlarda diğer öğrencilerin ile öğretmenlerin panik halleri dikkat çekti.

Okul müdürü tarafından yapılan yerinde ilk yardım müdahalesi ile hayata tutunan 7. sınıf öğrencisi A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA