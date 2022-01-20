Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması: "O sözleri sana yediririm, haddini aşma"

Gazeteciler Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması yaşandı. Siyasette yaşanan İmralı polemiği üzerine yapılan yorum sırasında Nedim Şener'in Şaban Sevinç'e "Kaynaksız gazetecilik olmaz" sözleriyle başlayan tartışma Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" demesiyle gerilime neden oldu.

Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine sinirlenen Nedim Şener, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye karşılık verdi.

Haber Global'a konuk olan Sevinç'in ismini vermek istemeyen bir AKP'li yetkilinin, İmralı ile iş birliği yapıldığı yönünde demeç verdiğini söylemesine, Nedim Şener "Kaynaksız gazetecilik olmaz" diye karşı çıktı. Sevinç ise yapılanın doğru olduğunu savunarak Şener'e "Sana gazetecilik öğretiyorum" dedi. Bu sözlere sinirlenen Nedim Şener ise, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye konuştu.