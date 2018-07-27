Nedim Şener: Papaz Brunson'ın amacı, Kürtleri Hristiyanlaştırmaktı!

Posta yazarı Nedim Şener, serbest bırakılmaması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladığı, ABD'li Papaz Andrew Brunson'ın "Kürtleri Hristiyanlaştırmayı amaçladığını" öne sürdü. CNN Türk'te Ercan Gürses'in sunduğu Türkiye'nin gündemi programına konuk olan Nedim Şener'in Brunson hakkında hazırlanan iddianameye dayandırdığı iddiaları şöyle: "Bruson'ın 51 sayfalık bir iddianamesi var. Okuduğunuz zaman Brunson'ın bir görünen yüzü var. Hatta bir “13. Kavim” var. Onun peşine düşmüş. 20 yıldan beri Türkiye'de. O, 13. Kavim kim? Kürtler. Ona göre, klişeye kazandırmak ve Güneydoğu'da Kürtleri 13. Kavim olarak Hristiyanlaştırmak amacıyla bir faaliyet içinde. Ama kendisi bunu yaparken, hakkında açılan soruştırma var. O sırada Doğa isimli bir gizli tanık ortaya çıkıyor. Brunson'ın bilgisayarlarında olan bütün verileri itiraf metniyle beraber, FETÖ mücadelesi yapan kurumlara veriyorlar. İstanbul Kontakt isimli bir site var. İstanbul'da Hava Harp Okulu'nda temasta olunan kişilerin listesi çıkıyor. CIA'cilerin ismi çıkıyor. Doğa isimli kişi CIA'cileri tek tek tarif ediyor. Ben onun içindeydim diyor. Buna benzer itiraflar da ortaya çıkıyor. Brunson ifadesinde bütün bunları reddediyor. O tabii FETÖ'den alıştığımız bir tarz. Bunları yok sayıyor. Ortaya çıkan veriler var. "