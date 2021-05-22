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Nedim Şener, 'Milli Muharip Uçağı' maketini tiye alanlara kağıt uçakla tepki gösterdi: O ot kafalı, saman kafalılara maket uçak fazla

"Milli muharip uçak başarısız olsun diyen ihanet çizgisinde insanlar var"

22 Mayıs 2021 14:40

Gazeteci Nedim Şener, Erdoğan'ın dış politika danışmanı Mesut Hakkı Caşın'ın, "Milli muharebe uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak" diyerek kameralara maket uçak göstermesini eleştirenlere canlı yayında kağıt uçak yaparak tepki gösterdi. 

Mesut Hakkı Caşın'ın, gösterdiği maket uçağın görüntülerini paylaşan FETÖ'cü sosyal medya hesapları olduğunu ve dalga geçildiğini söyleyen Şener, "Devrim otomobili nasıl başarısız olsun diye içinden dua edenler varsa bugün de milli muharip uçak başarısız olsun diyen ihanet çizgisinde insanlar var" ifadelerini kullandı.

"O ot kafalı, saman kafalılara Mesut hocanın gösterdiği maket uçak fazla, onlara buradan kağıt uçağı gönderiyorum" diyen Şener, yaptığı uçağı canlı yayında uçurdu. Uçağın tesadüfen yanına düşmesi üzerine espiri yapan Mesut Hakkı Caşın da "Fakat son model yani" dedi. 

nedim şenermaket uçakMilli Muharip Uçağı

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