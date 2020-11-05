Nedim Şener: Medyanın düştüğü sefil hal, Amerikan medyasının...

05 Kasım 2020 10:42
Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, ABD'nin başkanlık seçimi süreci sürerken, ABD medyasının seçim sürecindeki tutumunu eleştirdi. Şener, Amerikan medyasının bu tutumunu 'sefil' olarak nitelendirdi.
"Medyanın düştüğü sefil hal, Amerikan medyasının..." ifadelerini kullanan Şener, "Politik saiklerle hareket edip, kimin kazanacağı üzerine yorumlar yapıp toplumu yönetebileceklerini zannediyorlar. Çuvalladılar orada. Toplumu böldüler" diye konuştu.
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