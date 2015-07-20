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Neden Kobanê'ye gitmek istiyorlardı?

20 Temmuz 2015 20:00

Kobanê’yi yeniden inşa etmek amacıyla bölgeye geçmeyi bekleyen SGDF üyelerinin basın açıklamasına bombalı saldırı düzenlendi. SGDF, neden Kobanê’ye gitmek istediklerini anlatan “Kobanê'yi Beraber Savunduk Beraber İnşa Edeceğiz” isimli bir çağrı videosu hazırlamıştı. SGDF Eş Başkanı Oğuz Yüzgeç, videoda Kobanê kentindeki enkaz kaldırma çalışmalarına katılacaklarını, bir park, kreş ve hastanelerdeki inşaat sürecine katılacaklarını anlatıyor. SGDF MYK üyesi Başak Baydar ise “Hatıra ormanında Kobanê’de şehit düşenlerin isimlerinin olduğu 500 fidan dikeceğiz. Berkin Elvan için meyve ağaçları dikeceğiz. O ağacın verdiği meyveler çocukları özgürleştirecek” dedi. Videoda konuşan iki kişi de şu anda hastanede yaralı olarak tedavi görüyor.

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