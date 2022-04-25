Nebati: Ah Amerika'da Türkiye'ye olan ilgi alakayı görebilseniz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'de ziyaretinde gerçekleştirdiği temasları anlatırken söyledikleri sosyal medyada viral oldu. Bakan Nebati'nin, "Ah buradakiler, gelseydiler orada da Türkiye'ye olan ilgiyi, alakayı, Türkiye'yle ilgili beklentileri bir görebilseydiler" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması’ programına katıldı. Bakan Nebati'nin, İTO İş Dünyası Buluşması'nda ABD temaslarını anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medya günedmine oturdu.

ABD'nin, Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret ettiğini ifade eden Nebati'nin "Ah buradakiler, gelseydiler orada da Türkiye'ye olan ilgiyi, alakayı, Türkiye'yle ilgili beklentileri bir görebilseydiler. Ah, Türkiye'nin gücünü burada olup da hissetmek istemeyenler, Türkiye'nin kalitesini, Türkiye'nin ortaya koyduğu performansı, gözlerini, kulaklarını kapatıp görmek istemeyenler bir an için orada bulunsalardı, nereden nereye geldiğimizi, ülkenin nasıl karşılandığını, bizzat şahit olarak hissetseler..." sözleri gündem oldu.