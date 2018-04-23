Şarkıcı Hülya Avşar, vizyona girmesi için gün saydığı “Selfi” filmi hakkında konuştu.Kendi YouTube kanalına röportaj veren ünlü şarkıcı Hülya Avşar, “Filmi neden yaptınız?” sorusuna “Kendimi halka açıyorum” yanıtını verdi. Avşar, “Siz olsanız böyle bir filme gider misiniz?” sorusuna da ilginç bir yanıt verdi: “Deli miyim ben ya! Ne işim var benim Hülya Avşar'ın filminde. Allah Allah ya işim gücüm yok ona mı gideceğim? Siz bilirsiniz. Gidenler ile gitmeyenler arasındaki farkı görürüz dermişim.” “Selfi”ye gala yapmayı düşünmediğini söyleyen Hülya Avşar, “Sadece yük olduğunu düşünüyorum. Oradan objektif sonuçlar çıktığını sanmıyorum. Gereksiz bir muhabbet gibi geliyor. Özel gösterimde yapmayacağım, isteyen gidip sinemada seyretsin. Bir kişi, bir kişidir. Ben zaten hayatımda her şeyi bir kişi için yaparım, eğer iyi bir şey yapıyorsam o bir kişi olur yüz bin kişi” diye konuştu.