Nazım Hikmet Ran, ölümünün 55'inci yıldönümünde Moskova'da mezarı başında anıldı

1963 yılında hayatını kaybeden Nazım Hikmet Ran, ölümünün 55'inci yıldönümünde her yıl olduğu gibi yine Moskova'da mezarı başında törenle anıldı. Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) girişimi ve Nazım Hikmet Kültür Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen anma töreninde, Türkiye'den gelen sanatçı ve aydınlar ile Nazım'ın Moskova'da yaşayan Türk ve Rus sevenleri buluştu. Törene katılanlar arasında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de vardı. Diriöz, Moskova Büyükelçiliği adına yaptırılan özel çelengi mezara koydu. Bu yıl geniş bir katılımla ve zengin bir programla çok daha görkemli geçen anma törenine güneşli havada yüzlerce kişi katıldı. Türkiye'den sanatçılar Genco Erkal, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram ve Sıla da Novodeviçi'deki mezarın başında buluştu. Törenlere ilk kez uzun bir aradan sonra katılan Nazım Hikmet'in üvey kızı Anna Stepanova da bir konuşma yaptı ve Nazım ile annesi Vera Tulyakova'nın hatırasına sahip çıkan Türk toplumuna gözyaşları içinde teşekkür etti. Törende konuşan Nazım Hikmet Anma Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır, Nazım'ın Türk ve Rus toplumunun "ortak paydası" olduğuna vurgu yaparken, “Mezarı başına gelmekte tereddüt edilen yıllardan, onun için yapılan etkinliklerde en ön safta yer alma arzularını insanların içinde yeşerttik. Büyük zorluklarla başladığımız anma etkinliklerinin artık sadece Rusya'da değil, Türkiye'de büyük ilgiyle izlenmesini, büyük yankı yaratmasını, her yıl ana vatandan konukların akın akın Nazım'ın mezarı başına gelmelerini gururla izliyoruz" dedi.