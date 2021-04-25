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Nâzım Hikmet’in 'İstanbul'da 1 Mayıs' şiiri bestelendi

Nâzım Hikmet'in 'İstanbul’da 1 Mayıs' isimli şiiri, sanatçılar Ozan Çoban ve Güneş Demir tarafından bestelendi

25 Nisan 2021 14:21

Usta şair Nâzım Hikmet Ran'ın 1925 tarihli 'İstanbul’da 1 Mayıs' isimli şiiri, sanatçılar Ozan Çoban ve Güneş Demir tarafından bestelendi. 'Bugün Mayıs 1' isimli şarkı, Güneş Demir'in Youtube hesabında yayında...

Nâzım Hikmet’in 1925 tarihli 'İstanbul’da 1 Mayıs' isimli şiiri, 1 Mayıs 2021 çalışmaları kapsamında Ozan Çoban ve Güneş Demir tarafından bestelendi. Şarkının klibini Nazım Soylu hazırladı.

Şiir uzun süre Osmanlıca bir el yazması olarak TÜSTAV’ın (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı) Komintern arşivinde bekledi. Şiir, Banu İşlet tarafından Türkçeye çevrildi.

1925 yılında İstanbul’da gerçekleşen 1 Mayıs yürüyüşünü konu edinen “İstanbul’da 1 Mayıs” şiirinde Nâzım Hikmet, işçilerin sanayi bölgelerinden ve yoksul mahallelerden yürüyerek şehir merkezine gelişini anlatıyor.

İstanbul’da 1 Mayıs

"Kıpkızıl, kan kırmızı bayraklarımızın alevinden

Sarı kursak bir balon gibi soldu güneş.

Ciğerlerimizde şişen türküler ateş!

Kol kola

Düştük yola

Yedikule’den amele evleri Sirkeci’ye dayandı,

Karagümrük kırmızıya boyandı.

Kasımpaşa tersaneyi yüklendi sırtına,

Geçtik köprüden

Geliyoruz: Yol ver bize Cadde-i Kebir!

Kaldırımları söken topuklarımızla

Tokatlıyan’da göbekli mebusları tokatladık.

Osmanbey’in ensesine atladık!

Zifosladık Şişli’nin kadife mantosunu!

Bugün toz kondurmuyoruz keyfimize!

Bugün “Mayıs Bir”!

Bir Mayıs’ta İstanbul

Bizim olmuş gibidir!

* *

Hürriyet-i Ebediye tepesinde taş kesilen

Mahmut Şevket’in iskeleti!

Seni oraya diken sınıf

Zırnık kadar bile vermedi bize hürriyeti;

Yıkıl karşımızdan!

Yangınları haykıran Yangın Kulesi tepeden bakma bize

Bir gün elbet

Seni borazan yapacağız kendimize,

İstanbul’un ağzı

Haykıracak kızıl inkılâbımızı!"

nazım hikmet1 mayısşiirdeniz çobangüneş demir

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