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Navigasyonun merdivenli sokağa yönlendirmesi sonucu takla atan aracın görüntüleri ortaya çıktı

''Ben yukarıdan geliyordum; navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu"

30 Eylül 2021 19:09

İstanbul Ümraniye'de cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesi sonucu yanlışlıkla merdivenli sokağa giren sürücü, aracıyla takla attı. O anın görüntüleri de ortaya çıktı. 
 
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta seyir halinde olan 41 EJ 310 plakalı aracın sürücüsü Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.
 
Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu.
 
Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan, hâlâ olayın şokunda olduğunu söyledi.
 
Karaoğlan, ''Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum" şeklinde konuştu.
 
Mahalle sakinleri de Başak Sokak'ta sık sık bu tür kazaların meydana geldiğini ve merdivenlerin olduğu bölümde yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını söyleyerek, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.
 
Kaynak: DHA
navigasyonharita

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