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Navalni olayında yeni gelişme; "zehir otel odasındaki şişeden çıktı" iddiası

Odadan toplanan eşyalar arasındaki su şişelerinde Noviçok maddesine rastlandığı öne sürüldü

17 Eylül 2020 14:08

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin Rusya'da zehirlendiği suçlamasına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Navalni, havalimanında değil, otel odasında su ile zehirlendi.  

Zehirlenme şüphesiyle Almanya’da tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin havalimanında değil, otel odasında zehirlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, Navalni’nin hastalandığı uçağa binmeden önce kaldığı odasındaki bir su şişesinde Noviçok zehri bulundu.

Navalni’nin ekibinden yapılan açıklamada, Rus muhalif siyasetçinin uçağa binmeden önce Tomsk kentinde kaldığı Xander otelindeki odasında su ile zehirlendiği iddia edildi. Ekip, Navalni’nin Instagram hesabından da otel odasında geride kalan eşyaların toplandığı, boş su şişelerinin görüldüğü bir video yayınladı.

‘Alman laboratuvarı test etti'

“Olayın Rusya’da soruşturulmayacağı çok açıktı” denilen açıklamada, odadaki her şeyin araştırma için faydalı olabileceği gerekçesiyle Almanya’daki doktorlara  teslim edildiği belirtildi Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İki hafta sonra bir Alman laboratuvarı Tomsk’taki otel odasındaki su şişelerinden birinde Noviçok buldu.Ve sonrasında da Aleksey’den örnekler alan başka laboratuvarlar da, onu zehirleyen şeyin bu olduğunu teyit etti. Şimdi anlıyoruz ki, havalimanına gitmek için otelden çıkmadan önce zehirlendi.”

Ne olmuştu?

Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği açıklanmıştı.

Rusya'daki ilk müdahaleden sonra Navalni Almanya'nın başkentindeki Charité hastanesine kaldırılmıştı.

Hastaneden dün yapılan açıklamada Navalni'nin artık solunum cihazına bağlı olmadığı ve yatağından kalkarak dolaşabildiği belirtilmişti.

 

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