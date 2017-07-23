NASA yeni Mars keşif aracını duyurdu

Roket teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte hedeflerini büyüten Amerika Uzay Ajansı NASA, Mars'ta koloni kurmak için gerekli adımları hızla atmaya devam ediyor. Daha önce kolonileşme için gerekli yapıları inşa etmek için hafif ve dayanıklı yapı malzemelerini duyuran NASA, Mars'taki yüksek sıcaklıklara ve yeryüzü şekillerine adapte olacak 6 tekerlekli keşif aracını tanıttı. Tüm ekipmanları elektrikle çalışan keşif aracı üzerinde taşıdığı güneş panelleri ile enerjisini de kendisi üretiyor. Kızıl gezegenin zorlu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan aracın üretiminde dayanıklı, kolay tamir edilebilecek veya değiştirilebilecek kompozit malzemeler kullanıldığı ve iletişimi sağlamak için uzun mesafe sinyal gönderici ve alıcıların bulunacağı belirtildi. Marsta Yaz isimli etkinlik çerçevesinde tanıtılan araçta sürücü kabininde 2 arka bölümde 6 olmak üzere 8 kişi kısa mesafelerde taşınabilirken, 2 astronot için uzun süreli keşif görevleri de gerçekleştirilebilmekte.