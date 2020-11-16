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NASA ve SpaceX, 4 astronotu uzaya gönderdi

16 Kasım 2020 12:17

NASA ve SpaceX, 4 astronotun bulunduğu Dragon kapsülünü uzaya gönderdi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve SpaceX, 4 astronotun bulunduğu Dragon kapsülünü TSİ: 03.27’de Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı. NASA astronotları Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi’nin bulunduğu kapsülün yolculuğunun bir günden uzun süreceği ve TSİ 07.00 sıralarında uzay istasyonuna ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Mürettebat uzay istasyonuna ulaştığında, NASA astronotu Kate Rubins ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ekibine katılacak. Mürettebatın 6 ay sürecek görevleri kapsamında en az 4 uzay yürüyüşü yapması bekleniyor.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden uzay aracının fırlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tebrikler NASA ve SpaceX. Bu bilimin gücünün ve inovasyonumuzdan, becerimizden ve kararlılığımızdan yararlanarak neler başarabileceğimizin bir kanıtıdır” dedi.

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