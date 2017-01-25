NASA, Plüton gezegenine iniş videosunu yayınladı!

NASA, YouTube kanalında yayınladığı video ile Plüton gezegenine iniş görüntüleri yayınladı. New Horizon uzay aracı tarafından 6 haftadan fazla bir süre içinde çekilen 100'den fazla fotoğraf ile hazırlanan bu videoda, uzay aracının Plüton ve en büyük uydusu olan Charon'u uzak bir mesafeden görüntülediği görünüyor. Çekilen fotoğraflardaki görüntü uyumu için ise bazı fotoğraflarda interpolasyon ve renk tonlama düzenlemeleri yapılmış. Video, uzay ve bilim meraklıları tarafından kısa sürede büyük bir izlenme rakamı elde etti.